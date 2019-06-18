Агент: я скорее выиграю королевские скачки, чем Бэйл уйдёт в аренду

Джонатан Барнетт, агент валлийского нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла, выразил мнение, что его подопечный не перейдёт в другой клуб на правах аренды в летнее трансферное окно.
«Я скорее выиграю королевские скачки в Аскоте, чем Бэйл уйдёт в аренду. Не думаю, что он хочет перейти в другой клуб на правах аренды. У него прекрасная жизнь и дом в Испании. Я думаю, что должно произойти что-то исключительное, чтобы Гарет ушёл в аренду.
Но очевидно, что положение Гарета в «Реале» не улучшилось", — приводит слова Барнетта Sky Sports.
В завершившемся сезоне 29-летний Бэйл принял участие в 42 матчах на клубном уровне. На счету валлийца 14 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт футболиста с «Королевским клубом» рассчитан до лета 2022 года.
- 18 июня 2019
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