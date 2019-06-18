Бакаев: счастлив снова быть в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями от возвращения в стан красно-белых.



«Очень положительные эмоции. Рад наконец-то вернуться, увидеть своих товарищей, с которыми я тренировался на протяжении долгого времени. Я счастлив снова быть здесь. Наконец-то мы вместе с братом в одной команде. Давно к этому шли, и вот это произошло. Будем работать и делать всё, чтобы помочь команде.



Кононов встретил хорошо, сказал: „Давай, работай!“. Пора достигать новых вершин. Ощущаю, что в этом году вышел на новый уровень. Теперь я в другом месте, поэтому надо продолжать развиваться. Сейчас будет намного тяжелее, чем в прошлом году», — сказал Бакаев в интервью клубной пресс-службе.

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