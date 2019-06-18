Видео: гол Заболотного с подачи Мусаева на тренировке «Зенита» в Австрии

Сегодня, 18 июня, после прибытия в Зальцбург петербургский «Зенит» провёл первую тренировку на летнем сборе.



Во время командного занятия полузащитник Леон Мусаев обвёл нескольких защитников команды и отдал передачу нападающему «Зенита» Антону Заболотному, который эффектно в касание перекинул мяч через голкипера и отправил его в дальний угол ворот. По итогам двустороннего матча победу со счётом 2:1 одержали «зелёные», дубль оформил хавбек Олег Шатов.

Видео доступно на странице «Зенита» в «Твиттере».

Напомним, на сбор в Австрию не приехали Мевля, Оздоев, Мак и Дзюба, которые присоединятся к клубу 21 июня. Кроме того, полузащитник Вильмар Барриос принимает участие в Кубке Америки. Команда будет тренироваться в Зальфедене до 29 июня и сыграет товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).