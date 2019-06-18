«Оренбург» проиграл румынскому ЧФР в товарищеском матче

«Оренбург» в товарищеском матче на сборе в Австрии проиграл румынскому ЧФР со счётом 0:1.

Единственный гол на 32-й минуте Дамьян Джокович.

В минувшем сезоне ЧФР стал чемпионом Румынии.

«Оренбург» (Россия) — ЧФР (Румыния) — 0:1 (0:1)

Гол: Джокович, 32



«Оренбург»: Довбня, Малых (Чуканов, 60), Козлов, Сиваков, Шахов, Терехов (Полубояринов, 60), Афонин (Маляров, 25, Болотов, 78), Мишкич (Аюпов, 60), Кулишев (Сутормин, 60), Алвеш (Бидловский, 60), Деспотович (Галаджан, 60).

Следующий матч «Оренбург» проведёт 22 июня с румынским клубом «Университатя» из Крайовы.

В прошлом сезоне «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В новом сезоне клуб стартует выездным матчем с «Ростовом», который состоится 13 июля.