«Ростов» выразил соболезнования Гацкану в связи со смертью отца

В семье капитана «Ростова» Александра Гацкана произошло горе — скоропостижно скончался отец 35-летнего молдавского футболиста. Ростовский клуб выразил соболезнования Гацкану.



«Руководство «Ростов», тренерский штаб, одноклубники и работники клуба выражают глубокие соболезнования Александру и его семье. Мы с тобой!» — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Ростова» в «Твиттере».



Ранее «Ростов» объявил о продлении контракта с Гацканом на год. Гацкан выступает в составе «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе ростовского клуба 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с «Ростовом» Гацкан стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Ранее молдавский полузащитник выступал в составе таких клубов, как «Спартак» и «Рубин». С 2005 по 2018 год Гацкан играл за национальную команду Молдавии.

«Ростов» объявил о продлении контракта с Гацканом на один год