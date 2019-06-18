Источник: «Челси» согласовал с Лэмпардом трёхлетний контракт

Лондонский «Челси» договорился о контракте с главным тренером «Дерби Каунти» Фрэнком Лэмпардом.
«Подтверждено: Фрэнк Лэмпард станет новым тренером «Челси». Он подпишет контракт до 2022 года», — написал журналист Никола Скира в своём «твиттере».
На посту наставника лондонского клуба Лэмпард станет преемником Маурицио Сарри, который несколько дней назад возглавил «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Челси» придётся выплатить «Дерби Каунти» компенсацию в размере € 4,5 млн за досрочный разрыв контракта с Лэмпардом.
40-летний Лэмпард начал тренерскую карьеру в конце мая 2018 года. В его дебютном сезоне в качестве наставника «Дерби Каунти» занял шестое место в турнирной таблице английского Чемпионшипа. Команда дошла до финала плей-офф за право выступить в АПЛ, где уступила «Астон Вилле» (1:2).
- 18 июня 2019
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