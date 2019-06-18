Ван Боммель: Роббен должен принять решение, мы бы хотели видеть его в ПСВ

Главный тренер ПСВ Марк ван Боммель отметил, что в клубе ожидают решения полузащитника «Баварии» Арьена Роббена о продолжении карьеры.
«Роббен должен принять решение. Он знает, что мы бы хотели видеть его в команде. Но мы не торопим Арьена и даём ему время для того, чтобы он принял взвешенное решение. Я не собираюсь оказывать на кого-либо давления. Это важный шаг для него. Он может завершить карьеру или продолжить играть. Он может присоединиться к ПСВ или пойти в другой клуб. У него масса предложений», — приводит слова Боммела Goal.com.
Контракт хавбека с немецким клубом истекает 30 июня нынешнего года, и стороны приняли решение не продлевать соглашение. В минувшем сезоне 35-летний Роббен принял участие в 12 матчах немецкого национального чемпионата (7 — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей, а также один раз был удалён с поля. Кроме того, на его счёту два забитых мяча и одна результативная передача в четырёх матчах Лиги чемпионов.
- 18 июня 2019
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