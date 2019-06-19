Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе

Португальский тренер Жозе Моуринью отметил, что хотел бы возглавить национальную команду.



«Я хочу участвовать в новых соревнованиях. Я думаю о чемпионате мира и о чемпионате Европы. Долгое время у меня было желание поучаствовать в подобном приключении. Прямо сейчас я скорее вижу себя в сборной, чем в клубе. Сборная Португалии — подходящая для меня команда? Это не обязательно», — приводит слова Моуринью Goal.com со ссылкой на Eleven Sports.



Моуринью работал в таких клубах, как «Спортинг», «Порту», «Барселона», «Бенфика», «Челси», «Интер», мадридский «Реал» и других командах. Последним местом работы 56-летнего португальского специалиста был «Манчестер Юнайтед», который Моуринью покинул в декабре 2018 года.

Моуринью может возглавить клуб АПЛ