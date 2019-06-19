Газизов: не могу сказать, что «Уфа» продаёт футболистов ради выживания

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов анонсировал рекордные продажи в истории клуба.
«Не могу сказать, что мы продаем футболистов ради выживания. Просто мы выбрали такую модель управления клубом: если кто-то делает предложение по нашему футболисту, то мы мы его обязательно рассматриваем. Если это предложение устраивает нас и игрока, мы всегда даём зелёный свет. Прямо сейчас идут переговоры по нескольким футболистам. Если на сегодняшний день мы продали только одного игрока, значит, по другим есть какие-то нюансы, которые не устраивают одну из сторон. Но у нас нет какой-то нормы или суммы, которую мы должны заработать на продажах, любой игрок может покинуть «Уфу» вплоть до последнего дня трансферного окна.
Может ли это трансферное окно стать рекордным по доходам с продаж? Это вполне возможно. Но если мы будем активны в продажах, то будем столь же активны и в покупках. Сейчас пытаемся привлечь в команду молодых российских игроков. Посмотрим, что из этого получится. Есть предпосылки хороших сделок, но этого может и не произойти», — приводят слова Газизова «Известия».
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