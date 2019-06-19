Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Боливию в матче Кубка Америки

Гол Фарфана помог сборной Перу обыграть Боливию в матче Кубка Америки
Футбол / Южная Америка 0

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Боливии встречалась с национальной командой Перу. Игра прошла на стадионе «Маракана — Марио Филью» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой перуанцев со счётом 3:1.

Счёт на 28-й минуте ударом с пенальти открыл форвард сборной Боливии Марсело Морено. Перед перерывом Хосе Паоло Герреро восстановил равновесие. В начале второго тайма нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан вывел перуанцев вперёд. Окончательный счёт в компенсированное время установил Эдисон Флорес с передачи Фарфана.

Перу победил боливийцев 2:1 и захватил лидерство в группе A с четырьмя очками. В следующем туре национальная команда Перу проведёт матч со сборной Бразилии 22 июня, а команда Боливии в этот же день сыграет со сборной Венесуэлы.

Баша получил травму в матче с "Динамо"
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент