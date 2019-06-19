Ловчев: не могу смотреть, как «Фратрия» хочет показать, что командует Федуном

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о том, что полузащитник красно-белых Денис Глушаков остаётся в команде, несмотря на конфликт с болельщиками.
«В межсезонье, как всегда, много внимания, кто и куда переходит, кто возвращается из аренды, кого выкупают. Такова история, например, с Влашичем в ЦСКА, который очень важен для команды.
А в «Спартаке» разговор идёт о том, что Денис Глушаков остаётся и что претендентов на него нет. Я на эту ситуацию смотрю так. Не считаю, что возрастного игрока надо обязательно убирать. Но в данном случае есть ещё и история отношений между игроком (или игроками) и болельщиками.
Ребята из «Фратрии» всё равно будут против игроков, которые, как они считают, убирали Карреру. Но этим ребятам надо понять, что тренера убирают из-за отсутствия результата, только и всего.
Глушаков в такой ситуации как спортсмен молча должен доказывать, что в порядке, а не фамилию свою на футболке показывать. Глушакову не нужно выяснять отношения с болельщиками. Они, как и мы, ветераны, в конце концов, всё равно — за «Спартак».
Но при этом смотреть, как «Фратрия» хочет показать, что они — главные, что они командуют Федуном, тренерами и игроками, спокойно не могу», — написал Ловчев на своей странице в «Фейсбуке».
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