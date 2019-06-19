Платини был освобождён из-под стражи после допроса
Бывший президент УЕФА Мишель Платини был освобождён из-под стражи после дачи показаний по делу о выборе места проведения чемпионата мира 2022 года. Как сообщает CNN, француз был доставлен для допроса, он не был арестован или обвинён в совершении преступления.
Ранее в СМИ сообщалось, что бывший футболист сборной Франции будет находиться в помещении антикоррупционного управления судебной полиции в Нантерре.
Напомним, что Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырёх лет.
Платини взят под стражу по подозрению в коррупции
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