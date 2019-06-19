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Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки
Футбол / Южная Америка 0

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии встречалась с национальной командой Венесуэлы. Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась со счётом 0:0.

Стоит отметить, что во втором тайме арбитр матча отменил два гола бразильцев, воспользовавшись системой VAR.

После этого матча бразильцы делят лидерство со сборной Перу в группе A, набрав четыре очка. В следующем туре национальная команда Бразилии проведёт матч со сборной Перу 22 июня, а команда Венесуэлы в этот же день сыграет со сборной Боливии.

Кубок Америки
19 июня 2019, среда. 03:30 МСК
Бразилия
0 : 0
Венесуэла
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