Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Бразилии встречалась с национальной командой Венесуэлы. Игра прошла на стадионе «Арена Фонте-Нова — Отавиу Мангабэйра» в Салвадоре и завершилась со счётом 0:0.

Стоит отметить, что во втором тайме арбитр матча отменил два гола бразильцев, воспользовавшись системой VAR.

После этого матча бразильцы делят лидерство со сборной Перу в группе A, набрав четыре очка. В следующем туре национальная команда Бразилии проведёт матч со сборной Перу 22 июня, а команда Венесуэлы в этот же день сыграет со сборной Боливии.