«Манчестер Юнайтед» не готов платить «Лестеру» за Магуайра больше £ 40 млн

Максимальная сумма трансфера, которую «Манчестер Юнайтед» готов предложить за защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, — £ 40 млн, сообщает ESPN.

Однако «Лестер» хочет получить за 26-летнего защитника не менее £ 80 млн. Если же «МЮ» согласится на такие условия, то эта сделка может сделать Магуайра самым дорогим защитником в мире.

В настоящее время рекорд по сумме трансфера защитника принадлежит Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» приобрёл у «Саутгемптона» за £ 75 млн.

В прошедшем сезоне Магуайр принял участие в 32 матчах «Лестера» во всех турнирах и отметился тремя голами. «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2018/19 занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании «красные дьяволы» будут играть в Лиге Европы.