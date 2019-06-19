«Манчестер Юнайтед» не готов платить «Лестеру» за Магуайра больше £ 40 млн

Максимальная сумма трансфера, которую «Манчестер Юнайтед» готов предложить за защитника «Лестер Сити» Гарри Магуайра, — £ 40 млн, сообщает ESPN.
Однако «Лестер» хочет получить за 26-летнего защитника не менее £ 80 млн. Если же «МЮ» согласится на такие условия, то эта сделка может сделать Магуайра самым дорогим защитником в мире.
В настоящее время рекорд по сумме трансфера защитника принадлежит Вирджилу ван Дейку, которого «Ливерпуль» приобрёл у «Саутгемптона» за £ 75 млн.
В прошедшем сезоне Магуайр принял участие в 32 матчах «Лестера» во всех турнирах и отметился тремя голами. «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона-2018/19 занял шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В следующей кампании «красные дьяволы» будут играть в Лиге Европы.
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