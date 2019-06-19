Газизов: если РПЛ расширится, рынок наших игроков просядет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможных реформах в Российской Премьер-Лиге.

«Что касается лимита, если он будет заявочным — восемь иностранцев и 17 россиян, то требования к легионерам будут заметно повышаться. То есть иностранный игрок, сидящий на скамейке, станет просто обузой для клуба. Таким образом, легионеры должны быть на голову сильнее россиян, чтобы попасть в команду. Не думаю, что для нас новый лимит станет проблемой. «Уфа» хочет выходить на европейский рынок, там всё-таки денег больше и сам рынок гораздо активнее, чем у нас.

Обрушит ли заявочный лимит цены на российских игроков? Конечно! И это хорошо. Упадут и зарплаты. А если лига ещё и расширится до 18 команд, это реально приведёт к тому, что рынок российских игроков просядет. То есть цены станут нормальными, европейскими. Футболисты будут получать те деньги, которые они бы могли зарабатывать, выступая в Европе. Возможно, чуть больше, но не в разы, как это происходит сейчас. Таким образом, расширение РПЛ и изменение лимита могут обрушить рынок», — приводят слова Газизова «Известия».