Тите: у сборной Бразилии есть некоторые проблемы

Главный тренер сборной Бразилии Тите поделился мнением по поводу прошедшего матча второго тура группового этапа Кубка Америки с командой Венесуэлы (0:0).



«У нас есть некоторые проблемы, но мы должны знать, как справиться с ними. На протяжении второго тайма я говорил своим игрокам играть в быстрый пас и использовать свободную территорию. Нет смысла сейчас менять тактику. При этом футболисты должны иметь представление о том, как следует справляться с давлением. Это одна из наших задач. Мы должны понять своих болельщиков, они ждут от нас голов», — цитирует Тите интернет-портал Goal.

После этого матча бразильцы делят лидерство со сборной Перу в группе A, набрав четыре очка. В следующем туре 22 июня национальная команда Бразилии проведёт матч со сборной Перу, а команда Венесуэлы в этот же день сыграет со сборной Боливии.