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Тьяго Силва: сборная Бразилии не заслужила свиста от своих болельщиков

Тьяго Силва: сборная Бразилии не заслужила свиста от своих болельщиков
Футбол / Южная Америка 0

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва поделился мнением по поводу прошедшего матча второго тура группового этапа Кубка Америки с командой Венесуэлы (0:0).

«На мой взгляд, мы не заслужили свиста от своих болельщиков. У Венесуэлы почти не было моментов, мы очень хорошо поработали в защите, команда показала неплохую игру. Я думаю, что мы все сыграли хорошо. Но когда не забиваешь, то кажется, что всё пошло не так», — цитирует Силву SporTV.

После этого матча бразильцы делят лидерство со сборной Перу в группе A, набрав четыре очка. В следующем туре 22 июня национальная команда Бразилии проведёт матч со сборной Перу, а команда Венесуэлы в этот же день сыграет со сборной Боливии.

Сборная Бразилии сыграла вничью с Венесуэлой на Кубке Америки
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