Гол Фарфана — в видеообзоре волевой победы сборной Перу в матче Кубка Америки

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки сборная Боливии встречалась с Перу. Игра прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой перуанцев со счётом 3:1.



Счёт на 28-й минуте ударом с пенальти открыл форвард Боливии Марсело Морено. Перед перерывом нападающий перуанцев Хосе Паоло Герреро восстановил равновесие. В начале второго тайма полузащитник Джефферсон Фарфан вывел перуанцев вперёд. Окончательный счёт в компенсированное время установил Эдисон Флорес с передачи Фарфана.



Сборная Перу, победив боливийцев, захватила лидерство в группе A с 4 очками. В следующем туре перуанская команда проведёт матч со сборной Бразилии (22 июня), а Боливия в этот же день сыграет с Венесуэлой.

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