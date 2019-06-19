Платини: на допросе меня спрашивали о чемпионатах мира в России и Катаре

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал, о чём его спрашивали в ходе длительного допроса, который прошёл после его задержания накануне, 18 июня.



«Допрос длился очень долго, но, учитывая количество вопросов, иначе быть не могло. Меня спрашивали про чемпионат Европы – 2016, чемпионаты мира в России и Катаре и ФИФА», — приводит слова Платини AFP.



Напомним, Платини был избран главой УЕФА в 2007 году и занимал пост президента до 2015 года. 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила функционера от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француз был дисквалифицирован на восемь лет, а в мае 2016 года срок сократили до четырёх лет.



Накануне, 18 июня, стало известно о задержании Платини по подозрению в коррупции.

Бывший глава УЕФА арестован. Есть подозрения, что Катар нечестно получил ЧМ-2022 Помимо легендарного футболиста в деле фигурирует бывший президент Франции.