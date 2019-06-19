«Ростов» представил форму на сезон-2019/20
«Ростов» в социальной сети представил форму на следующий сезон. Домашний и гостевой комплекты будут традиционно для донского клуба жёлтыми и синими, а резервная форма выполнена в белом цвете. Вратарь будет выступать в серой форме.
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» ростовской команды.
«Ростов» набрал 41 очко и финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».
В следующем сезоне команда Валерия Карпина стартует матчем с «Оренбургом». Эта встреча состоится 13 июля в Ростове-на-Дону.
Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».
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