«Ростов» представил форму на сезон-2019/20

«Ростов» в социальной сети представил форму на следующий сезон. Домашний и гостевой комплекты будут традиционно для донского клуба жёлтыми и синими, а резервная форма выполнена в белом цвете. Вратарь будет выступать в серой форме.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» ростовской команды.

«Ростов» набрал 41 очко и финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2018/19. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит».

В следующем сезоне команда Валерия Карпина стартует матчем с «Оренбургом». Эта встреча состоится 13 июля в Ростове-на-Дону.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате».