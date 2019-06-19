Федерация футбола Франции отклонила апелляцию Неймара

Высший апелляционный комитет Федерации футбола Франции не принял апелляцию форварда «ПСЖ» Неймара на трёхматчевую дисквалификацию, сообщает France Football. Ранее форвард был дисквалифицирован на три матча за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти). Бразилец уже пропустил две встречи, а третьей станет игра за Суперкубок Франции с «Ренном».



Напомним, что, поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.



Ранее футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната