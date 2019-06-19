«Манчестер Юнайтед» сделал «Наполи» запрос по Хюсаю

Защитник «Наполи» Эльсеид Хюсай может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Джанлука Ди Марцио на своём сайте.



По информации итальянского журналиста, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» ищут игрока, способного выступать на обоих флангах обороны, и обратили внимание на Хюсая. Более того, манкунианцы уже сделали «Наполи» запрос относительно доступности албанца.



Ранее Хюсай заявил о желании покинуть итальянский клуб в летнее трансферное окно. Сообщалось, что защитник входит в сферу интересов «Челси», «Ювентуса» и «Атлетико».



Хюсай защищает цвета «Наполи» с 2015 года. Ранее он на протяжении трёх лет выступал за «Эмполи», воспитанником которого является.

Защитник «Наполи» Хюсай сообщил о скором уходе из клуба