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Артета: не тороплюсь с тем, чтобы становиться главным тренером

Артета: не тороплюсь с тем, чтобы становиться главным тренером
Футбол / Англия 0

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета сообщил, что не торопится с уходом из клуба ради самостоятельной карьеры. Ранее ассистента Хосепа Гвардиолы называли кандидатом на должность главного тренера «Арсенала», но «канониры» назначили на этот пост Унаи Эмери. Артета входит в штаб «горожан» с 2016 года.

«Я благодарен за то, где нахожусь, и за тот опыт, который получаю. Я даже не могу представить лучшего коллектива, чтобы проводить с ними тренировки. Я много лет разделяю идеи Гвардиолы и не тороплюсь с тем, чтобы становиться главным тренером», — цитирует Артету Marca.

Будучи футболистом, испанец выступал за «ПСЖ», «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Эвертон», «Арсенал» и другие команды.

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