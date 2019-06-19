Артета: не тороплюсь с тем, чтобы становиться главным тренером

Помощник главного тренера «Манчестер Сити» Микель Артета сообщил, что не торопится с уходом из клуба ради самостоятельной карьеры. Ранее ассистента Хосепа Гвардиолы называли кандидатом на должность главного тренера «Арсенала», но «канониры» назначили на этот пост Унаи Эмери. Артета входит в штаб «горожан» с 2016 года.



«Я благодарен за то, где нахожусь, и за тот опыт, который получаю. Я даже не могу представить лучшего коллектива, чтобы проводить с ними тренировки. Я много лет разделяю идеи Гвардиолы и не тороплюсь с тем, чтобы становиться главным тренером», — цитирует Артету Marca.

Будучи футболистом, испанец выступал за «ПСЖ», «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Эвертон», «Арсенал» и другие команды.