Погба считает приоритетным вариантом переход в «Ювентус», а не в «Реал»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассматривает возможность ухода из клуба в летнее межсезонье.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, в настоящий момент француз считает приоритетным вариантом возвращение в туринский «Ювентус», а не переход в мадридский «Реал». Проблемой для бьянконери является солидная зарплата хавбека – € 15 млн в год. Стороны в настоящий момент ищут компромисс.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Погба является «Пари Сен-Жермен». При этом, по информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться с футболистом и готов увеличить ему оклад.
В минувшем сезоне 26-летний Погба в 35 матчах английского национального чемпионата стал автором 13 забитых мячей (7 — с пенальти) и 9 результативных передач, а также получил 6 жёлтых карточек. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2021 года.
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