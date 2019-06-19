Месси попросил Бартомеу вернуть Неймара в «Барселону»
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси положительно относится к возвращению в клуб форварда Неймара, в настоящий момент защищающего цвета «Пари Сен-Жермен».
Как утверждает El Mundo, аргентинец сообщил о желании видеть бразильца в команде президенту каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу. Руководство сине-гранатовых в настоящий момент продумывает условия возможной сделки.
Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. В ходе пребывания форварда в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в Испанию. Сообщалось, что на бразильца помимо «Барселоны» претендует и мадридский «Реал».
Неймар — президенту «ПСЖ»: я больше не желаю здесь играть, хочу вернуться домой
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