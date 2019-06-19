«Динамо» подписало контракт с экс-защитником «Шахтёра» Ордецом

«Динамо» сообщило о подписании контракта с центральным защитником донецкого «Шахтёра» Иван Ордецом. Это четвёртый новичок бело-голубых в летнее трансферное окно. Соглашение Ордеца с клубом рассчитано на три года, сообщает пресс-служба бело-голубых.

Ордец является воспитанником «Шахтёра». В 2009 году начал выступать за молодёжную команду «горняков». С 2013 по 2014 год футболист на правах аренды играл в «Ильичёвце» (сейчас — «Мариуполь»). В составе сборной Украины Иван провёл 12 матчей. В его активе 1 гол.



Ордец долго не играл из-за травмы. Защитник завершил восстановление и вернулся в основу к концу сезона-2018/19, в котором принял участие в 2 матчах украинской Премьер-лиги.

«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.