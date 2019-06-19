УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Мораеса

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобу Федераций футбола Португалии и Люксембурга по делу правомерности выступлений натурализованного Жуниора Мораеса за сборную Украины в матчах отбора Евро-2020.



«Апелляционный комитет УЕФА отклонил апелляцию Португалии и Люксембурга по делу Жуниора Мораеса. Это ещё одна важная победа украинского футбола и подтверждения правомерности выступлений Мораеса за сборную Украины в матчах с Португалией и Люксембургом. Желаю Мораесу скорейшего выздоровления и возможности проявить себя в следующих матчах национальной сборной. Слава Украине», – написал Павелко в «Фейсбуке».



Напомним, что 32-летний форвард сыграл с Португалией (0:0) и Люксембургом (2:1).