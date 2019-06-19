Стала известна зарплата Ордеца в «Динамо»

Стало известно, сколько украинский защитник Иван Ордец будет зарабатывать в московском «Динамо». Как сообщает Tribuna, по условиям контракта оклад 26-летнего защитника в российском клубе составит € 1 млн в год плюс бонусы. Примечательно, что в «Шахтёре» он зарабатывал не больше € 400 тыс.
Напомним, Ордец покинул «Шахтёр» в статусе свободного агента и подписал с московским «Динамо» трёхлетний контракт.
Ордец является воспитанником «Шахтёра». В 2009 году он начал выступать за молодёжную команду «горняков». В составе сборной Украины Иван провёл 12 матчей. В его активе 1 гол. В сезоне-2018/19 Ордец из-за травмы принял участие только в двух встречах украинской Премьер-лиги.
«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
- 19 июня 2019
-
13:23
-
13:07
-
13:01
-
12:48
-
12:45
-
12:36
-
12:36
-
12:30
-
12:25
-
12:01
-
11:58
-
11:49
-
11:43
-
11:22
-
11:16
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:34
-
10:21
-
10:19
-
10:01
-
09:58
-
09:49
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:21
-
09:11
-
08:39
-
08:11
-
07:58
-
07:50
-
07:30
-
06:40