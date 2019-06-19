Стала известна зарплата Ордеца в «Динамо»

Стало известно, сколько украинский защитник Иван Ордец будет зарабатывать в московском «Динамо». Как сообщает Tribuna, по условиям контракта оклад 26-летнего защитника в российском клубе составит € 1 млн в год плюс бонусы. Примечательно, что в «Шахтёре» он зарабатывал не больше € 400 тыс.



Напомним, Ордец покинул «Шахтёр» в статусе свободного агента и подписал с московским «Динамо» трёхлетний контракт.



Ордец является воспитанником «Шахтёра». В 2009 году он начал выступать за молодёжную команду «горняков». В составе сборной Украины Иван провёл 12 матчей. В его активе 1 гол. В сезоне-2018/19 Ордец из-за травмы принял участие только в двух встречах украинской Премьер-лиги.

«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.