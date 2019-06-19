«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним защитником «Норвича»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски футболистов, способных усилить фланги обороны команды в преддверии нового сезона.
Как сообщает Sky Sports, очередным крайним защитником, попавшим в сферу интересов «красных дьяволов», стал Макс Ааронс из «Норвич Сити», также способный выступать в полузащите. Манкунианцы рассматривают 19-летнего игрока в качестве альтернативы Аарону Ван-Биссаке, которого отказывается отпускать «Кристал Пэлас».
Ааронс является воспитанником «Норвича» и защищает цвета клуба с 2018 года. В минувшем сезоне Чемпионшипа Макс принял участие в 41 матче, записав на свой счёт 2 гола и 6 результативных передач, а также получил 8 жёлтых карточек. «Канарейки» по итогам кампании заняли первое место в турнирной таблице и вышли в Премьер-лигу.
- 19 июня 2019
-
13:23
-
13:07
-
13:01
-
12:48
-
12:45
-
12:36
-
12:36
-
12:30
-
12:25
-
12:01
-
11:58
-
11:49
-
11:43
-
11:22
-
11:16
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:34
-
10:21
-
10:19
-
10:01
-
09:58
-
09:49
-
09:42
-
09:37
-
09:25
-
09:21
-
09:11
-
08:39
-
08:11
-
07:58
-
07:50
-
07:30
-
06:40