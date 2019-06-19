«Манчестер Юнайтед» интересуется 19-летним защитником «Норвича»

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски футболистов, способных усилить фланги обороны команды в преддверии нового сезона.



Как сообщает Sky Sports, очередным крайним защитником, попавшим в сферу интересов «красных дьяволов», стал Макс Ааронс из «Норвич Сити», также способный выступать в полузащите. Манкунианцы рассматривают 19-летнего игрока в качестве альтернативы Аарону Ван-Биссаке, которого отказывается отпускать «Кристал Пэлас».



Ааронс является воспитанником «Норвича» и защищает цвета клуба с 2018 года. В минувшем сезоне Чемпионшипа Макс принял участие в 41 матче, записав на свой счёт 2 гола и 6 результативных передач, а также получил 8 жёлтых карточек. «Канарейки» по итогам кампании заняли первое место в турнирной таблице и вышли в Премьер-лигу.

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