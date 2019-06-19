Источник: Глушаков получит 100 млн рублей за разрыв контракта со «Спартаком»

Полузащитник Денис Глушаков получит от «Спартака» 100 млн рублей после того, как расторг контракт с красно-белыми, сообщает телеграм-канал Baza. Это половина от суммы, которую он должен был заработать по контракту.

Сегодня, 19 июня, столичный клуб объявил об уходе Глушакова. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.



Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.



В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.