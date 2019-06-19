«Манчестер Сити» готов предложить «Наполи» € 95 млн за Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали может перебраться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, усилиться 27-летним футболистом хочет «Манчестер Сити». Утверждается, что «горожане» готовы предложить неаполитанцам € 95 млн за сенегальца.
Ранее сообщалось, что приобрести Кулибали пытались другие топ-клубы, среди которых мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», однако «Наполи» отвечал на их предложения отказом.
Кулибали защищает цвета «Наполи» с 2014 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 35 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 10 жёлтых и 1 красную карточку. Неаполитанская команда по итогам кампании заняла второе место в турнирной таблице первенства, отстав от «Ювентуса» на 11 очков.
- 19 июня 2019
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