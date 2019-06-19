Гаврилов: Глушаков — истинный спартаковец, жаль, что всё так получилось

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал расторжение клубом контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.



«Вы посмотрите статистику выступлений Глушакова, посмотрите сколько он лет был в команде и был капитаном. Денис очень много раз выручал команду, он истинный спартаковец. Он мог ещё помогать команде.



С игровой точки зрения это потеря для „Спартака“. Хочу пожелать ему удачи в новом клубе, жаль, что всё так получилось, видимо, жизнь такая», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.