Ефремов: страница с Глушаковым перевёрнута, спасибо ему за чемпионский сезон

Советский и российский актёр театра и кино, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал расторжение клубом контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
«Я желаю удачи Денису, и главное, спасибо ему за чемпионский сезон. Но судьба человека — вещь не то чтобы тяжёлая, она непредсказуемая. Имиджевый ли это ход от клуба? Я уже много раз говорил: всё, что бы ни делал „Спартак“, — это интересно для всей футбольной общественности. Абсолютно такие же истории бывают в других клубах, но это неинтересно. „Спартак“ — это как МХАТ в театре, который интересен всем.
Страница с Глушаковым перевёрнута, и давайте мы все будем надеяться на лучшее. Желаю удачи нашему клубу», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.
- 19 июня 2019
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