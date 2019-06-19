Ефремов: страница с Глушаковым перевёрнута, спасибо ему за чемпионский сезон

Советский и российский актёр театра и кино, известный болельщик «Спартака» Михаил Ефремов прокомментировал расторжение клубом контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

«Я желаю удачи Денису, и главное, спасибо ему за чемпионский сезон. Но судьба человека — вещь не то чтобы тяжёлая, она непредсказуемая. Имиджевый ли это ход от клуба? Я уже много раз говорил: всё, что бы ни делал „Спартак“, — это интересно для всей футбольной общественности. Абсолютно такие же истории бывают в других клубах, но это неинтересно. „Спартак“ — это как МХАТ в театре, который интересен всем.



Страница с Глушаковым перевёрнута, и давайте мы все будем надеяться на лучшее. Желаю удачи нашему клубу», — сказал Ефремов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.