Экс-гендиректор «Спартака»: Глушаков исчерпал себя как футболист

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак прокомментировал новость о расторжении клубом контракта с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.



«Как футболист он себя исчерпал. Чего-то достичь в последнее время ему не удалось. Если «Спартак» хочет чего-то крутого – может, Лиги Европы, – то надо избавляться от многих. Я так это вижу. Он не первый, кто покинет клуб в ближайшее время. Чистка будет серьёзная», — приводит слова Первака «РБК-Спорт».



Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.



В минувшем сезоне 32-летний полузащитник принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола и получил 2 жёлтые карточки. «Спартак» по итогам кампании занял пятое место в турнирной таблице.

«Спартак» посвятил ушедшему Глушакову видеоклип