Глушаков обратился к болельщикам «Спартака» после расторжения контракта

Полузащитник Денис Глушаков в своём «инстаграме» обратился к болельщикам «Спартака» после расторжения контракта с клубом.
«Дорогие болельщики. Приходит время сказать до свидания. Не хочу с вами прощаться, так как я надеюсь и мечтаю вернуться в «Спартак». В качестве тренера, менеджера – не знаю, кем. Может, и игроком ещё вернусь. Я вас очень сильно люблю, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что были все годы с командой, с коллективом. То, что мы праздновали на этом месте минуты и мгновения чемпионского сезона, – незабываемо.
Я ухожу ради «Спартака» и понимаю, что всё это не утихнет, если я не уйду. Для меня, наверное, важнее «Спартак», чем то, что со мной будет. Я не пропаду, буду играть в футбол. Не знаю, в какой команде. Но это будет для нас обоих, наверное, лучше всего.
Я хочу поблагодарить футболистов, тренерский штаб за работу и проведённые вместе годы. Конечно, сотрудников базы, которые многое делали для нас. Руководство клуба – за доверие, за то, что поверили в меня и всегда были со мной на одной волне. Всё для команды делали, когда я подходил и от коллектива требовал или просил. Мне не стыдно ни за что, я вас люблю очень сильно. Берегите «Спартак». Один за всех, и все за одного! Красно-белая семья, удачи», — сказал Глушаков.
- 19 июня 2019
-
14:53
-
14:51
-
14:41
-
14:27
-
14:20
-
14:11
-
14:05
-
14:02
-
13:50
-
13:42
-
13:39
-
13:23
-
13:07
-
13:01
-
12:48
-
12:45
-
12:36
-
12:36
-
12:30
-
12:25
-
12:01
-
11:58
-
11:49
-
11:43
-
11:22
-
11:16
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:34
-
10:21
-
10:19
-
10:01
-
09:58
-
09:49