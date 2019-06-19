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Какие эмоции вы испытываете от ухода Глушакова из «Спартака»?

Какие эмоции вы испытываете от ухода Глушакова из «Спартака»?
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 19 июня, московский «Спартак» объявил об уходе полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: какие эмоции вы испытываете от ухода Глушакова?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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