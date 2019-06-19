Рейнгольд: «Спартак» сделал правильно, пусть Глушаков доигрывает в другом клубе

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал расторжение клубом контракта с полузащитником Денисом Глушаковым. С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.



«Я считаю, что руководство «Спартака» поступило правильно, разорвав контракт с Глушаковым, потому что в такой обстановке было нереально играть в футбол. Пускай он теперь доигрывает в другом клубе. У меня нет сомнений, что Денис найдёт себе новую команду — в футбол-то он умеет играть.



Уход Глушакова — потеря в игровом плане для красно-белых. Он бы принёс пользу команде, если бы его лучше готовили к матчам. Увы, «Спартак» — капризный клуб. Решили от парня избавиться? Ради бога. Посмотрим, что будет дальше. Я не знаю Дениса как человека, но знаю как игрока. Конечно, я буду по-хорошему вспоминать время, которое он провёл в «Спартаке». Думаю, нормальные болельщики со мной согласятся. Нельзя забывать, какие мячи он забивал и как часто он выручал «Спартак» в конце матчей», — сказал Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

Гаврилов: Глушаков — истинный спартаковец, жаль, что всё так получилось