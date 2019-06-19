«Фратрия» выступила с заявлением после ухода Глушакова из «Спартака»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своём сайте выступило с заявлением после объявления клубом о расторжении контракта с полузащитником и капитаном команды Денисом Глушаковым.



«Сегодня «Спартак» объявил о расторжении контракта с Денисом Глушаковым. «Фратрия» приветствует это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба.



Отдельно мы хотим поблагодарить всех болельщиков «Спартака», кто поддерживал нас в нашей борьбе за #СпартакБезГлушакова и всяческими способами выражал своё отношение на трибуне! Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости! Только вместе мы сможем и дальше делать «Спартак» лучше и бороться за свои идеалы! «Спартак» — навсегда!» — говорится в сообщении «Фратрии».

Какие эмоции вы испытываете от ухода Глушакова из «Спартака»?