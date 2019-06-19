Ордец: до перехода слышал о «Динамо», знал, что это очень амбициозный клуб

Новичок «Динамо» защитник Иван Ордец поделился впечатлениями о переходе в стан московского клуба. Соглашение Ордеца с клубом рассчитано на три года.
«До перехода слышал о «Динамо» только хорошее. Знал, что это один из самых титулованных клубов России, очень амбициозный клуб. Здесь работает хороший тренер, ставятся серьёзные задачи пробиться в еврокубки. Поэтому долго не раздумывал. После знакомства с базой «Динамо» и новым стадионом ещё больше укрепился во мнении, что не ошибся с выбором. Приложу максимум усилий, чтобы помочь команде добиться поставленных целей», — цитирует Ордеца пресс-служба бело-голубых.
«Динамо» завершило минувший сезон на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В 30 матчах столичная команда одержала 6 побед, 15 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
- 19 июня 2019
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