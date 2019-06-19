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Агент Влашича: надеемся, что Никола вырастет вместе с ЦСКА

Агент Влашича: надеемся, что Никола вырастет вместе с ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал тот факт, что московский клуб договорился с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника, который в сезоне-2018/19 выступал за «армейцев» на правах аренды.

«Никола очень рад остаться в ЦСКА. В прошлом году он чувствовал большую поддержку со стороны всего клуба и его болельщиков, журналистов, особенно от тренера Гончаренко, поэтому он очень рад остаться в ЦСКА. Да, у него было несколько других вариантов, но говорить о них, когда он подписался с ЦСКА, непрофессионально. Мы надеемся, что он вырастет вместе с ЦСКА и в будущем сделает хороший трансфер ещё дальше, который удовлетворит всех», — сказал Мартич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.

По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.

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