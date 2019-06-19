Боккетти покинет «Спартак» вслед за Глушаковым и Комбаровым

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о предстоящих изменениях в команде.



«Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа.



Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти – это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По «железным» – это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты. Детали официально огласим позже», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.



«Спартак» в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.