Боккетти покинет «Спартак» вслед за Глушаковым и Комбаровым
Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о предстоящих изменениях в команде.
«Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа.
Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти – это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По «железным» – это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты. Детали официально огласим позже», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.
«Спартак» в минувшем сезоне финишировал на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 19 июня 2019
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