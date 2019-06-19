Стало известно, во сколько ЦСКА обошёлся трансфер Влашича
Как стало известно «Чемпионату», трансфер полузащитника Николы Влашича обошёлся ЦСКА в € 15,7 млн. Сегодня, 19 июня, стало известно, что московский клуб договорился с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника, который в сезоне-2018/19 выступал за «армейцев» на правах аренды.
Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.
По итогам завершившегося чемпионата России «армейцы» заняли четвёртое место. В следующей кампании московская команда примет участие в Лиге Европы.
Агент Влашича: надеемся, что Никола вырастет вместе с ЦСКА
- 19 июня 2019
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