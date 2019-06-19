«Бавария» объявила о возвращении Хуммельса в дортмундскую «Боруссию»
Защитник «Баварии» Матс Хуммельс продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.
Стороны уже согласовали трансфер 30-летнего футболиста. При этом условия сделки не разглашаются. Теперь игроку предстоит пройти медицинское обследование в стане «шмелей».
Хуммельс является воспитанником «Баварии», за которую выступал с 2007 по 2008 год, после чего перебрался в «Боруссию», где провёл восемь лет. С дортмундцами защитник дважды становился чемпионом Германии и выиграл один Кубок и два Суперкубка страны, а также добрался до финала Лиги чемпионов. В 2016 году Хуммельс вернулся в «Баварию», с которой успел завоевать семь трофеев за три года. Со сборной Германии Матс в 2014 году стал чемпионом мира.
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