Сёмин отказывается брать новичка «Локомотива» Мурило на сбор в Австрию

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отказывается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в Бад Кляйнкирххайм, где красно-зелёные будут тренироваться с 20 июня по 4 июля. Мурило в данный момент отсутствует в списке футболистов «Локомотива», которые отправятся в Австрию, сообщает Sport24.

«Мурило не летит на сборы, потому что мы огласили список тех, кто летит, ещё до его подписания. Полетит ли он на вторые сборы? Не знаю. Посмотрим. Будет видно», — сказал Сёмин.

Во вторник Мурило подписал пятилетний контракт с «Локомотивом». Защитник является воспитанником «Крузейро». В нынешнем сезоне он провёл один матч в чемпионате Бразилии, в котором получил две жёлтые карточки и был удалён.