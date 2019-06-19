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«Чемпионат» запускает цикл аудиостатей про АПЛ. Выпуск #1: Война с хулиганами

«Чемпионат» запускает цикл аудиостатей про АПЛ. Выпуск #1: Война с хулиганами
Футбол / Англия 0

«Чемпионат» запукает новый цикл подкастов. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.

Первый подкаст, который мы публикуем сегодня, – о Маргарет Тэтчер. Бывший премьер-министр Великобритании получила футбольную лигу с дурной и даже трагичной славой, но за счёт решительных действий изменила имидж турнира. То, как выглядят трибуны сегодня, – во многом влияние Тэтчер.

Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:

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