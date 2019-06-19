«Чемпионат» запускает цикл аудиостатей про АПЛ. Выпуск #1: Война с хулиганами

«Чемпионат» запукает новый цикл подкастов. Это аудиостатьи о людях, которые изменили английскую Премьер-лигу, сделав её самым успешным чемпионатом в Европе. Восемь выпусков – восемь героев. О них рассказывают журналисты «Чемпионата» Кирилл Хаит и Григорий Телингатер.
Первый подкаст, который мы публикуем сегодня, – о Маргарет Тэтчер. Бывший премьер-министр Великобритании получила футбольную лигу с дурной и даже трагичной славой, но за счёт решительных действий изменила имидж турнира. То, как выглядят трибуны сегодня, – во многом влияние Тэтчер.
Вы можете послушать подкаст на любой удобной для вас платформе:
В приложениях для мобильных Android-устройств
В группе «Чемпионата» во «ВКонтакте»
В плеере Castbox
В плеере Podster
В плеере на Youtube
Смотрите АПЛ на Okko Спорт в hd-качестве и без рекламы. Подписывайтесь до 31 июля на весь сезон АПЛ по специальной цене.
- 19 июня 2019
-
16:31
-
16:21
-
16:20
-
16:06
-
16:05
-
15:58
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:31
-
15:29
-
15:19
-
15:13
-
15:12
-
14:53
-
14:51
-
14:41
-
14:27
-
14:20
-
14:11
-
14:05
-
14:02
-
13:50
-
13:42
-
13:39
-
13:23
-
13:07
-
13:01
-
12:48
-
12:45
-
12:36
-
12:36
-
12:30
-
12:25
-
12:01