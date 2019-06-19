«Локомотив» назвал соперников по сбору в Австрии

Определены соперники «Локомотива» по контрольным матчам на сборах в Австрии.
24 июня «Локомотив» сыграет с «Аустрией» (Клагенфурт, Австрия), 27 июня – с чешским «Злином», а 30 июня – с «Жилиной» (Словакия). Об этом сообщил официальный сайт красно-зелёных.
Год назад на сборах московская команда уже встречалась с «Аустрией» – встреча закончилась ничьей 1:1. «Злин» также столичной команде хорошо известен – «Локомотив» дважды обыгрывал чешскую команду (2:0, 3:0) в рамках Лиги Европы сезона-2017/18.
Ранее стало известно, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отказывается брать бразильского новичка команды Мурило Серкейру на предсезонный сбор в Бад Кляйнкирххайм. Мурило в настоящее время отсутствует в списке футболистов «Локомотива», которые отправятся в Австрию.
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