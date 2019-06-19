Бабаев рассказал, как проходили переговоры ЦСКА с «Эвертоном» по Влашичу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как «армейцы» вели переговоры с «Эвертоном» о выкупе полузащитника Николы Влашича.
По словам Бабаева, переговоры проходили непросто. При этом на 21-летнего футболиста претендовали сразу несколько европейских клубов, которые функционер называть не стал.
«Мы довольны. Считаем, что Влашич — один из ярчайших игроков не только ЦСКА, но и всего российского чемпионата. Чем больше таких игроков у нас будет, тем зрелищнее будет наш турнир. Мы довольны и рады, что Влашич будет с нами и усилит нашу команду.
Он своей игрой заслужил внимание многих европейских команд, и тем ценнее для нас этот трансфер и его выбор. В очередной раз при наличии альтернативных вариантов игрок выбирает нашу команду», — цитирует Бабаева «РБК-Спорт».
- 19 июня 2019
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