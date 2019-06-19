Бабаев рассказал, как проходили переговоры ЦСКА с «Эвертоном» по Влашичу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, как «армейцы» вели переговоры с «Эвертоном» о выкупе полузащитника Николы Влашича.



По словам Бабаева, переговоры проходили непросто. При этом на 21-летнего футболиста претендовали сразу несколько европейских клубов, которые функционер называть не стал.



«Мы довольны. Считаем, что Влашич — один из ярчайших игроков не только ЦСКА, но и всего российского чемпионата. Чем больше таких игроков у нас будет, тем зрелищнее будет наш турнир. Мы довольны и рады, что Влашич будет с нами и усилит нашу команду.



Он своей игрой заслужил внимание многих европейских команд, и тем ценнее для нас этот трансфер и его выбор. В очередной раз при наличии альтернативных вариантов игрок выбирает нашу команду», — цитирует Бабаева «РБК-Спорт».

Влашич остаётся на 5 лет. Как Гинер это делает? А ведь все были уверены, что хорват уйдёт.