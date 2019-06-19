СМИ: Луис Энрике покинет пост главного тренера сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике в ближайшее время покинет свой пост, утверждает AS.



Глава Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес анонсировал пресс-конференцию. Мероприятие состоится сегодня, 19 июня, и, по информации издания, на нём будет объявлено об уходе Энрике из национальной команды.



Ожидается, что заменой для специалиста станет его нынешний помощник Роберт Морено, который руководил испанской сборной в нескольких последних матчах, в то время как Энрике отсутствовал по личным причинам.



Энрике возглавил сборную Испании в прошлом году. Под его руководством национальная команда успела провести семь матчей, в которых одержала пять побед и потерпела два поражения, ни разу не сыграв вничью.

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