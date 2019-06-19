Федун: знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько не сделал бы никто

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун оценил свой вклад в клуб.
«Меня убивало, что у «Спартака» нет титулов. Потом они появились. Возможно, получится до 2023 года взять ещё один или несколько трофеев, я буду к этому стремиться. Вы увидите, что мы не останавливаемся в развитии. Но всё равно глобальная задача именно в том, чтобы через пять лет клубом управляли его болельщики – самые преданные и, как они считают, самые компетентные в стране.
Не собираюсь давать себе оценку. Пусть её дадут мне люди тогда, когда уйду. Для себя я знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы. Откровенно! В стране только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть средств из семейного бюджета на то, чтобы содержать и формировать клуб, — я и Галицкий», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.
- 19 июня 2019
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