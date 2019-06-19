«ПСЖ» отклонил предложение «Ювентуса» в € 55 млн по Маркиньосу
«Ювентус» предпринял попытку приобрести защитника «ПСЖ» Маркиньоса, утверждает Le10sport.com.
По информации источника, «старая синьора» предложила за 25-летнего игрока парижан € 55 млн. Однако чемпион Франции отказался продавать бразильца за указанную сумму. Ожидается, что «Ювентус» может сделать новое предложение по бразильцу.
В завершившемся сезоне на клубном уровне Маркиньос принял участие в 44 матчах. На счету защитника 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт игрока с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Рыночная трансферная стоимость футболиста на сегодняшний день составляет € 65 млн. В составе сборной Бразилии Маркиньос сыграл 31 матч и забил 1 гол. Ранее защитник выступал за «Коринтианс» и «Рому».
Сарри определился с главными целями «Ювентуса» на трансферном рынке
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